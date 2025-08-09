Возглавлял и ФБР, и ЦРУ: умер Уильям Уэбстер

В США в возрасте 101 года умер бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Уэбстер, говорится в сообщении на сайте ФБР.

«Он был преданным государственным служащим, который более 60 лет служил нашей стране, в том числе в ВМС США, был федеральным судьей, директором ЦРУ, а также занимал пост директора ФБР с 1978 по 1987 год», — говорится в сообщении.

До назначения на пост главы ФБР он был судьей и занимал эту должность как минимум восемь лет. В самом начале своей карьеры госдеятель работал прокурором.

Уэбстер также возглавлял ЦРУ — с 1987 по 1991 год. Он был единственным человеком в американской истории, который руководил обеими спецслужбами. Он был федеральным судьей при президенте Ричарде Никсоне.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на слова родственников, умерший «провел всю жизнь, борясь за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства закона».