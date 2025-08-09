USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Возглавлял и ФБР, и ЦРУ: умер Уильям Уэбстер

15:08 224

В США в возрасте 101 года умер бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Уэбстер, говорится в сообщении на сайте ФБР. 

«Он был преданным государственным служащим, который более 60 лет служил нашей стране, в том числе в ВМС США, был федеральным судьей, директором ЦРУ, а также занимал пост директора ФБР с 1978 по 1987 год», — говорится в сообщении.

До назначения на пост главы ФБР он был судьей и занимал эту должность как минимум восемь лет. В самом начале своей карьеры госдеятель работал прокурором.

Уэбстер также возглавлял ЦРУ — с 1987 по 1991 год. Он был единственным человеком в американской истории, который руководил обеими спецслужбами. Он был федеральным судьей при президенте Ричарде Никсоне.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на слова родственников, умерший «провел всю жизнь, борясь за защиту своей страны и ее драгоценного верховенства закона».

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 649
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1163
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1072
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3839
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5320
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4621
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9155
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5207
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3155
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2126

ЭТО ВАЖНО

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 649
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1163
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1072
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3839
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5320
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4621
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9155
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5207
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3155
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться