Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Мир, развитие, процветание: Катар приветствовал шаг Баку и Еревана

15:35 577

Катар приветствует предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ближневосточной страны.

В МИД выразили надежду, что документ откроет новый этап в отношениях между двумя государствами, основанный на принципах добрососедства, поможет реализовать стремление народов к миру, развитию и процветанию, а также будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Катар поблагодарил США за посреднические усилия, приведшие к предварительной договоренности между Баку и Ереваном.

В министерстве подчеркнули поддержку всех инициатив, направленных на снижение напряженности, дипломатическое урегулирование конфликтов и укрепление основ мира как на региональном, так и на международном уровне. 

