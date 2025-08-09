USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Адвоката Амстердама не пустят в Армению

15:44 1726

Власти Армении приняли решение запретить въезд в страну известному юристу и правозащитнику Роберту Амстердаму. Об этом сообщает издание «Паст» со ссылкой на источники в армянском правительстве.

«По нашим данным, прибытие Амстердама в Армению запланировано на 11 августа. Напомним, вчера пресса писала о том, что визит международного юриста первого класса по политическим вопросам экстренный и связан с несколькими громкими делами…», – пишет издание.

Амстердам известен благодаря защите общественно-политических деятелей и активистов в различных странах. Источники не раскрывают изданию, на каком основании власти откажут ему во въезде в Армению.

«Паст» указывает, что «…адвокат входит в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа».

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1169
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6045
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1422
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1697
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2432
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12320
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5767
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5033
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3350

