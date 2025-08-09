Адвоката Амстердама не пустят в Армению

Власти Армении приняли решение запретить въезд в страну известному юристу и правозащитнику Роберту Амстердаму. Об этом сообщает издание «Паст» со ссылкой на источники в армянском правительстве.

«По нашим данным, прибытие Амстердама в Армению запланировано на 11 августа. Напомним, вчера пресса писала о том, что визит международного юриста первого класса по политическим вопросам экстренный и связан с несколькими громкими делами…», – пишет издание.

Амстердам известен благодаря защите общественно-политических деятелей и активистов в различных странах. Источники не раскрывают изданию, на каком основании власти откажут ему во въезде в Армению.

«Паст» указывает, что «…адвокат входит в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа».