Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае

Вторую медаль Азербайджану на Всемирных играх в Чэнду принес дуэт акробатов Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев.

В финале они заняли 2-е место с результатом 28,730 балла, став обладателями серебряных медалей. Не хватило 9 сотых балла, чтобы опередить победителей из Испании. Бронза у португальцев.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана на нынешних Играх две серебряные награды.

*** 15:53

В китайском Чэнду проходят 12-е Всемирные игры.