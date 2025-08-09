Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае

Вторую медаль Азербайджану на Всемирных играх в Чэнду принес дуэт акробатов Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев.
В финале они заняли 2-е место с результатом 28,730 балла, став обладателями серебряных медалей. Не хватило 9 сотых балла, чтобы опередить победителей из Испании. Бронза у португальцев.
Таким образом, на данный момент у Азербайджана на нынешних Играх две серебряные награды.
*** 15:53
В китайском Чэнду проходят 12-е Всемирные игры.
Сегодня первую медаль Азербайджану принесла каратистка Ирина Зарецкая. В весовой категории до 68 кг она стала серебряным призером соревнований.
Азербайджан на Играх представляют 17 спортсменов в четырех видах спорта.
Всемирные игры - комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года.