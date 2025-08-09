USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае

обновлено 18:24
Отдел спорта
18:24 1423

Вторую медаль Азербайджану на Всемирных играх в Чэнду принес дуэт акробатов Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев.

В финале они заняли 2-е место с результатом 28,730 балла, став обладателями серебряных медалей. Не хватило 9 сотых балла, чтобы опередить победителей из Испании. Бронза у португальцев.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана на нынешних Играх две серебряные награды.

*** 15:53

В китайском Чэнду проходят 12-е Всемирные игры.

Сегодня первую медаль Азербайджану принесла каратистка Ирина Зарецкая. В весовой категории до 68 кг она стала серебряным призером соревнований.

Азербайджан на Играх представляют 17 спортсменов в четырех видах спорта.

Всемирные игры - комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года.

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1170
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6046
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1424
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1699
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2433
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12321
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5769
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5034
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3350

