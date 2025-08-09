Взрыв на складе «Хезболлы» унес жизни шести солдат

Не менее шести военнослужащих ливанской армии погибли в результате взрыва боеприпасов возле города Тир на юге страны, сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, взрыв прогремел во время операции подразделения инженерных войск по демонтажу склада с оружием шиитского движения «Хезболла». Склад располагался в подземном укрытии в районе Вади-Зыбкин.

К месту ЧП прибыли кареты скорой помощи, проводится эвакуация раненых солдат.

На этой неделе миротворческие силы ООН выявили на юге Ливана разветвленную сеть тоннелей с бункерами и складами вооружений, где обнаружены сотни снарядов, ракет, пусковых установок, различных видов взрывчатки и противотанковые мины.