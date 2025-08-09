USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Взрыв на складе «Хезболлы» унес жизни шести солдат

16:07 763

Не менее шести военнослужащих ливанской армии погибли в результате взрыва боеприпасов возле города Тир на юге страны, сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, взрыв прогремел во время операции подразделения инженерных войск по демонтажу склада с оружием шиитского движения «Хезболла». Склад располагался в подземном укрытии в районе Вади-Зыбкин.

К месту ЧП прибыли кареты скорой помощи, проводится эвакуация раненых солдат.

На этой неделе миротворческие силы ООН выявили на юге Ливана разветвленную сеть тоннелей с бункерами и складами вооружений, где обнаружены сотни снарядов, ракет, пусковых установок, различных видов взрывчатки и противотанковые мины.

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1173
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6046
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1424
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1702
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2434
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12323
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5771
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5035
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3351

ЭТО ВАЖНО

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1173
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6046
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1424
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1702
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2434
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12323
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5771
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5035
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться