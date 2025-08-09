Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?

Газовая сделка на 35 миллиардов долларов, заключенная между израильской компанией NewMed Energy и Египтом, стала крупнейшей экспортной сделкой в истории еврейского государства и может существенно изменить экономическую конфигурацию Восточного Средиземноморья. Речь идет о долгосрочных поставках природного газа с месторождения «Левиафан», общие запасы которого оцениваются в 600 миллиардов кубометров. Первый этап соглашения предусматривает поставку 20 миллиардов кубометров, второй — около 110 миллиардов и будет реализован после расширения производственной инфраструктуры.

Кроме прямого дохода для компаний и частных акционеров, сделка гарантирует приток значительных средств в суверенный фонд благосостояния Израиля через механизм налога на сверхприбыль, что, согласно расчетам, обеспечит рост бюджетных поступлений вплоть до 2040 года. Но помимо внутреннего эффекта, этот контракт запускает цепочку трансформаций в региональной энергетической системе, создавая новые точки соприкосновения между странами-производителями и транзитерами газа. В данном контексте Азербайджан оказывается в положении не наблюдателя, а потенциального бенефициара. Газовая сделка Израиля и Египта усиливает значение турецкой транзитной инфраструктуры, к которой Азербайджан уже интегрирован через TANAP и TAP. Теоретически при наличии политической воли и технической проработки азербайджанский газ посредством турецких узлов и их стыковки с левантийскими системами может получить возможность выхода на рынки Восточного Средиземноморья, включая Египет. Помимо транзита, Азербайджан может предложить свои буровые, инжиниринговые и логистические ресурсы, накопленные в рамках долгосрочных проектов на Каспии.

Здесь стоит напомнить, что SOCAR уже имеет прямое участие в израильском газовом секторе: в январе 2025 года госкомпания Азербайджана приобрела за 1,25 миллиарда долларов 10 процентов в компании Tamar Petroleum, участвующей в разработке газового месторождения «Тамар» в Средиземном море. Что представляет для Баку не только экономический интерес, но и институциональную основу для углубления энергетического партнерства. Израильская модель перераспределения доходов через фонд будущих поколений также интересна для Азербайджана, обладающего аналогичной структурой — ГНФАР, который, правда, в условиях санкционного давления на Россию и растущей конкуренции на рынке энергоносителей нуждается в обновленной модели долгосрочного управления. Израильская практика демонстрирует, как можно использовать фискальные инструменты для трансформации ресурсоориентированной экономики в устойчивую систему с распределением доходов в пользу широких слоев населения. Помимо этого, сделка открывает перспективы формирования нового энергетического альянса — неофициального, но функционального, в рамках которого возможна координация экспортной политики, техническое сотрудничество и консолидация переговорных позиций на международных рынках.