Узбекистан приветствует достижение прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что подписание накануне в Вашингтоне совместной декларации стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна, а также активным миротворческим действиям президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», - говорится в сообщении МИД Узбекистана.