USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Узбекистан приветствует

16:45 1192

Узбекистан приветствует достижение прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что подписание накануне в Вашингтоне совместной декларации стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна, а также активным миротворческим действиям президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона», - говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1178
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6048
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1424
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1704
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2436
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12326
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5775
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5038
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3353

ЭТО ВАЖНО

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1178
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6048
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1424
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1704
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2436
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4229
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12326
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5775
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5038
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2227
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться