Американская, ливийская, арабская нефть вместо российской

Крупнейшие индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum приобрели как минимум 22 миллиона баррелей нефти неросcийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре после того, как США оказали давление на Индию, призывая ее прекратить закупки в России.

Reuters cо ссылкой на торговые источники сообщает, что в рамках последнего тендера IOC закупила 2 миллиона баррелей американской нефти марки Mars, 2 миллиона баррелей бразильской нефти марки Sepia и Sururu и еще 1 миллион баррелей ливийской нефти сортов Sarir и Mesla на условиях доставки. На прошлой неделе компания также приобрела 8 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии на тендерах.

Второй крупнейший государственный нефтепереработчик Индии BPCL договорился о поставке 9 миллионов баррелей нефти в сентябре, сказал источник, знакомый с деталями закупок. Этот объем включает 1 миллион баррелей ангольской нефти марки Girassol, 1 миллион баррелей американской Mars, 3 миллиона баррелей нефти марки Murban из Абу-Даби и 2 миллиона баррелей нигерийской нефти.

Компании обычно не комментируют сделки с нефтью, ссылаясь на конфиденциальность. Согласно расчетам Reuters, совокупные спотовые закупки этих двух государственных компаний на сентябрь и октябрь эквивалентны примерно 6% объема нефтепереработки Индии в мае.