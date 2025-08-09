USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Американская, ливийская, арабская нефть вместо российской

16:50 1024

Крупнейшие индийские государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum приобрели как минимум 22 миллиона баррелей нефти неросcийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре после того, как США оказали давление на Индию, призывая ее прекратить закупки в России.

Reuters cо ссылкой на торговые источники сообщает, что в рамках последнего тендера IOC закупила 2 миллиона баррелей американской нефти марки Mars, 2 миллиона баррелей бразильской нефти марки Sepia и Sururu и еще 1 миллион баррелей ливийской нефти сортов Sarir и Mesla на условиях доставки. На прошлой неделе компания также приобрела 8 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии на тендерах.

Второй крупнейший государственный нефтепереработчик Индии BPCL договорился о поставке 9 миллионов баррелей нефти в сентябре, сказал источник, знакомый с деталями закупок. Этот объем включает 1 миллион баррелей ангольской нефти марки Girassol, 1 миллион баррелей американской Mars, 3 миллиона баррелей нефти марки Murban из Абу-Даби и 2 миллиона баррелей нигерийской нефти.

Компании обычно не комментируют сделки с нефтью, ссылаясь на конфиденциальность. Согласно расчетам Reuters, совокупные спотовые закупки этих двух государственных компаний на сентябрь и октябрь эквивалентны примерно 6% объема нефтепереработки Индии в мае.

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1180
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6049
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1425
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1705
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2436
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4231
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12327
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5776
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5040
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2229
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3354

ЭТО ВАЖНО

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1180
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6049
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1425
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1705
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2436
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4231
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12327
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5776
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5040
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2229
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3354
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться