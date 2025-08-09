Зеленский назвал цель России

Несмотря на высокую интенсивность дипломатической работы в последние дни, позиция России остается неизменной, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщая о своем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президент Украины заявил в соцсетях, что «россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны».

Зеленский подчеркнул, что все шаги Украины и партнеров должны приближать к реальному завершению войны, а не к ее «реконфигурации», и работать на общую безопасность.