Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Алиев позвонил Эрдогану

18:01

9 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора была выражена удовлетворенность развитием связей между Азербайджаном и Турцией, основанных на братстве и стратегическом союзничестве в различных сферах.

Была отмечена важность документов, подписанных в рамках визита президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив особую роль президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, глава нашего государства выразил уверенность в том, что транспортное соединение, которое послужит налаживанию беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванским регионом, будет способствовать процветанию всего региона.

Глава азербайджанского государства высоко оценил роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана и братской Турции в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном, выразил признательность за это.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки в регионе и отметил, что Турция всегда поддерживает мир и стабильность в регионе.

Во время беседы начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции было расценено как позитивное событие, было заявлено, что это внесет вклад в энергетическую безопасность Сирии и укрепление социального благополучия ее населения.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецких братских связей.

