CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске может обернуться для Украины медленным поражением, считает CNN.

По информации телеканала, условия планируемого саммита играют на руку Москве. Обсуждается инициатива спецпосланника США Стива Уиткоффа, согласно которой Украина должна вывести войска из остающихся под ее контролем районов Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг идею территориальных уступок. Однако, по мнению аналитиков, такой формат переговоров грозит потерей ключевых городов без боя. В Европе опасаются повторения «мирных пауз», которые Кремль ранее использовал для перегруппировки сил.

Как отмечает CNN, Путин получает первый за десятилетие официальный визит в США, возможность обсуждать «мир» без участия Киева и шанс добиться территориальных выгод, не прибегая к военным действиям.