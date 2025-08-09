USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины

18:29 260

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске может обернуться для Украины медленным поражением, считает CNN.

По информации телеканала, условия планируемого саммита играют на руку Москве. Обсуждается инициатива спецпосланника США Стива Уиткоффа, согласно которой Украина должна вывести войска из остающихся под ее контролем районов Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отверг идею территориальных уступок. Однако, по мнению аналитиков, такой формат переговоров грозит потерей ключевых городов без боя. В Европе опасаются повторения «мирных пауз», которые Кремль ранее использовал для перегруппировки сил.

Как отмечает CNN, Путин получает первый за десятилетие официальный визит в США, возможность обсуждать «мир» без участия Киева и шанс добиться территориальных выгод, не прибегая к военным действиям.

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1191
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6051
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1430
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1712
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2439
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4234
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12332
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5780
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5043
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2230
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3359

