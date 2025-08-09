Иран угрожает Трампу из-за Зангезура

По его утверждению, этот коридор якобы угрожает безопасности региона и меняет его геополитическую карту.

Иран с Россией или без нее воспрепятствует созданию «Маршрута Трампа» («Маршрут Трампа за международный мир и процветание» — Trump Route for International Peace and Prosperity – ред.) на Южном Кавказе.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, Армении и США, по итогам которого президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. Отдельный пункт декларации посвящен открытию транспортных коммуникаций и обеспечению беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. На территории Армении будет реализован специальный проект – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который предусматривает поддержку США в обеспечении этого маршрута.

Велаяти назвал регион Южного Кавказа «одним из самых чувствительных», и, по его словам, этот маршрут станет «не коридором в собственности Трампа, а кладбищем для его наемников».

Советник Хаменеи утверждает, что этот «коридор изменит геополитическое положение региона, передвинет границы…»

Велаяти заявил, что Иран изначально выступал против запуска этого «заговорщического» коридора: «Когда Турция и Азербайджан настаивали на строительстве этого коридора, Вооруженные силы Исламской Республики Иран под командованием генерал-лейтенанта Багери (тогдашнего начальника Генштаба ВС Ирана) провели ряд учений на северо-западе страны, что показало… решимость нашей страны предотвратить этот шаг».

Велаяти уверяет, что «Трамп, как всегда, говорит громкие, но пустые слова». По словам советника Хаменеи: «Трамп думает, что он агент по недвижимости и хочет арендовать себе землю или территорию!»

По мнению Велаяти, «реализация этого коридора угрожает безопасности Южного Кавказа, и Россия стратегически против него».