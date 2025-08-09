USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Иран угрожает Трампу из-за Зангезура

18:33 541

Иран с Россией или без нее воспрепятствует созданию «Маршрута Трампа» («Маршрут Трампа за международный мир и процветание» — Trump Route for International Peace and Prosperity – ред.) на Южном Кавказе.

Так заявил советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти в эксклюзивном интервью агентству Tasnim.

По его утверждению, этот коридор якобы угрожает безопасности региона и меняет его геополитическую карту.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, Армении и США, по итогам которого президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. Отдельный пункт декларации посвящен открытию транспортных коммуникаций и обеспечению беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. На территории Армении будет реализован специальный проект – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который предусматривает поддержку США в обеспечении этого маршрута.

Велаяти назвал регион Южного Кавказа «одним из самых чувствительных», и, по его словам, этот маршрут станет «не коридором в собственности Трампа, а кладбищем для его наемников».

Советник Хаменеи утверждает, что этот «коридор изменит геополитическое положение региона, передвинет границы…»

Велаяти заявил, что Иран изначально выступал против запуска этого «заговорщического» коридора: «Когда Турция и Азербайджан настаивали на строительстве этого коридора, Вооруженные силы Исламской Республики Иран под командованием генерал-лейтенанта Багери (тогдашнего начальника Генштаба ВС Ирана) провели ряд учений на северо-западе страны, что показало… решимость нашей страны предотвратить этот шаг».

Велаяти уверяет, что «Трамп, как всегда, говорит громкие, но пустые слова». По словам советника Хаменеи: «Трамп думает, что он агент по недвижимости и хочет арендовать себе землю или территорию!»

По мнению Велаяти, «реализация этого коридора угрожает безопасности Южного Кавказа, и Россия стратегически против него».

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1196
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6052
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1430
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1713
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2439
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4235
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12334
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5783
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5044
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2232
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3360

ЭТО ВАЖНО

Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
18:01 1196
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана; все еще актуально
12:57 6052
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае
Каратистка Зарецкая и дуэт акробатов Аббасов - Рафиев принесли Азербайджану медали Всемирных игр в Китае обновлено 18:24
18:24 1430
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана
ОБСЕ о совместной декларации Баку и Еревана обновлено 18:19
18:19 1713
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос
16:20 2439
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку
Пересохшее горло Донбасса и дерьмо в форточку горячая тема; все еще актуально
11:53 4235
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 12334
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
13:46 5783
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина
14:21 5044
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 2232
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 3360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться