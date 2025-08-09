USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Как русские отреагировали на пакт Трампа, Алиева и Пашиняна?

18:58 4365

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. В России надеются, что «данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

«Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в «поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей — России, Ирана, Турции». «Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий», — сказала Захарова».

«Россия заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели», — указала официальный представитель МИД РФ.

«В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», — указала Захарова.

По её словам, Россия «дополнительно проанализирует вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций». «В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузов».

Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
21:09 975
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
19:27 4564
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
16:20 3673
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
20:49 2335
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 14550
Азербайджанский газ достиг Сирии
Азербайджанский газ достиг Сирии ФОТО
20:38 640
Фидан верит в Зангезур
Фидан верит в Зангезур
19:43 1094
Украина и Европа предложили свой план по прекращению войны
Украина и Европа предложили свой план по прекращению войны
20:05 1579
CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины
CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины
18:29 1789
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
18:33 4970
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе все еще актуально
13:46 6635

