Как русские отреагировали на пакт Трампа, Алиева и Пашиняна?

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение, достигнутое лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. В России надеются, что «данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня».

«Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в «поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей — России, Ирана, Турции». «Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий», — сказала Захарова».

«Россия заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели», — указала официальный представитель МИД РФ.

«В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», — указала Захарова.

По её словам, Россия «дополнительно проанализирует вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций». «В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила. Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности, в отношении организации транзитных грузов».