Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Администрация Эрдогана приветствует декларацию о мире

обновлено 19:56
19:56 1054

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что Анкара с удовлетворением воспринимает подписание совместной декларации о мире между Азербайджаном и Арменией, отметив, что это важный шаг на пути к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

В своей публикации в социальной сети Дуран отметил:

«Меморандум, подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа, является важным шагом на пути к установлению прочного мира на Южном Кавказе, и мы приветствуем эту инициативу. Окно возможностей для мира, открывшееся после Второй карабахской войны, которая стала наиболее конкретным проявлением солидарности между Турцией и Азербайджаном, укрепило диалог между Азербайджаном и Арменией благодаря региональной дипломатии, проводимой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и сыграло важную роль в достижении сегодняшних результатов».

По его словам, Армения осознала, что мир и дипломатия более полезны, чем война и напряженность, и, несмотря на противоположные стимулы, продемонстрировала свою позицию в пользу мира.

«Турция, как и раньше, будет и впредь предпринимать дипломатические шаги под руководством нашего президента, поддерживать конструктивные инициативы и поддерживать тесный контакт со сторонами для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и превращения этого процесса в прочный мир», — резюмировал Бурханеттин Дуран.

*** 19:07

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого заявил, что прогресс, достигнутый на пути к миру между Баку и Ереваном, будет благоприятствовать миру и стабильности во всем регионе.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Были обсуждены отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что прогресс, достигнутый на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, вызывает удовлетворение, а создание постоянного мира и стабильности будет способствовать миру и стабильности во всем регионе. Он также заверил, что Турция будет и впредь оказывать необходимую поддержку в достижении этой цели», — отмечается в тексте.

