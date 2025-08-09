Администрация Эрдогана приветствует декларацию о мире

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что Анкара с удовлетворением воспринимает подписание совместной декларации о мире между Азербайджаном и Арменией, отметив, что это важный шаг на пути к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

В своей публикации в социальной сети Дуран отметил:

«Меморандум, подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа, является важным шагом на пути к установлению прочного мира на Южном Кавказе, и мы приветствуем эту инициативу. Окно возможностей для мира, открывшееся после Второй карабахской войны, которая стала наиболее конкретным проявлением солидарности между Турцией и Азербайджаном, укрепило диалог между Азербайджаном и Арменией благодаря региональной дипломатии, проводимой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и сыграло важную роль в достижении сегодняшних результатов».

По его словам, Армения осознала, что мир и дипломатия более полезны, чем война и напряженность, и, несмотря на противоположные стимулы, продемонстрировала свою позицию в пользу мира.

«Турция, как и раньше, будет и впредь предпринимать дипломатические шаги под руководством нашего президента, поддерживать конструктивные инициативы и поддерживать тесный контакт со сторонами для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и превращения этого процесса в прочный мир», — резюмировал Бурханеттин Дуран.