Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Алиев позвонил Мирзиёеву

9 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены состоявшийся в начале июля государственный визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан и проведенные в его рамках плодотворные обсуждения, достигнутые договоренности.

Была затронута важность документов, подписанных в ходе визита президента Ильхама Алиева в США, в частности декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, и других документов, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что последующие шаги создадут основу для подписания окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и его ратификации.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул особую роль президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, а также важность договоренностей о региональных транспортных связях.

Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с достигнутыми успехами, отметил, что это окажет положительное влияние на развитие всего региона.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимных инвестиций между нашими странами, в том числе проектов, реализуемых Узбекистаном в Карабахе, а также Соглашения о разделе продукции между SOCAR, Консорциумом «Узбекнефтегаз» и Правительством Республики Узбекистан.

