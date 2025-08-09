Макрон: Будущее Украины нельзя решать без украинцев

Европа должна активно участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.

«Будущее Украины не может решаться без самих украинцев, - написал французский лидер в X. - Европейцы также непременно будут частью решения, поскольку речь идет об их собственной безопасности».

Макрон также добавил, что Париж, Берлин и Лондон «полны решимости продолжать поддержку Украины», опираясь на работу, проделанную в рамках коалиции желающих.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.