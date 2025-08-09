USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Сплошные угрозы из Ирана

19:27 4577

Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество между Ираном и Россией путем передачи под управление США Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаети в эксклюзивном интервью агентству «Тасним».

«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как змея, но Иран этого не допустит», - уверяет он.

Велаяти сказал, что «Азербайджан может использовать территорию Ирана для установления связи с Нахчываном». «В этом региональном уравнении фигурируют не только Азербайджан и Армения. Это все приведет также к геополитическим сдвигам в граничащих с Ираном районах, поэтому мы имеем право защищать свои интересы в полную силу», - утверждает он.

Велаяти заявил, что президент РФ Владимир Путин «неоднократно заявлял, что если Украина вступит в НАТО, он примет меры; мы не позволим НАТО приблизиться к северным границам Ирана, и в этой связи мы считаем, что профилактика лучше лечения».

Советник Хаменеи уверяет, что якобы «народы северных регионов Ирана… выступят против любого заговора на северо-западе Ирана…»

По словам Велаяти, США утверждают, будто «аренда Зангезурского коридора нужна для транспортировки энергоресурсов с Каспия». «Каспийское море — полузакрытый водоем, принадлежащий только прикаспийским государствам, и транзит нефти и газа через него требует согласия всех соседей. Недавно Иран и Россия провели совместные военные учения на Каспии. Их посыл: если кто-то посторонний попробует действовать здесь, мы этому воспрепятствуем».

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и США, по итогам которой президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. Отдельный пункт декларации посвящен открытию транспортных коммуникаций и обеспечению беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. На территории Армении будет реализован специальный проект – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который предусматривает поддержку США в обеспечении этого маршрута.

