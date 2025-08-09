Фидан верит в Зангезур

Если Зангезурский коридор будет реализован, он станет важной частью непрерывного транспортного маршрута от Европы до глубин Азии.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта.
По его словам, Зангезурский коридор станет ключевым звеном, связывающим Турцию с тюркским миром через Кавказ и Каспийское море, а также обеспечит сообщение тюркских стран с Европой через Турцию и далее — с Азией.
«Это будет многофункциональный маршрут. Считаю, что достигнутая в Вашингтоне договоренность — очень важное и благоприятное событие, и надеюсь, что коридор будет реализован в ближайшем будущем», — отметил глава турецкой дипломатии.