Фидан верит в Зангезур

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта.

Если Зангезурский коридор будет реализован, он станет важной частью непрерывного транспортного маршрута от Европы до глубин Азии.

По его словам, Зангезурский коридор станет ключевым звеном, связывающим Турцию с тюркским миром через Кавказ и Каспийское море, а также обеспечит сообщение тюркских стран с Европой через Турцию и далее — с Азией.

«Это будет многофункциональный маршрут. Считаю, что достигнутая в Вашингтоне договоренность — очень важное и благоприятное событие, и надеюсь, что коридор будет реализован в ближайшем будущем», — отметил глава турецкой дипломатии.