Украина и Европа предложили свой план по прекращению войны

Украина и Европа выдвинули встречное предложение к плану президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Киев и европейские страны предложили сосредоточиться в первую очередь на достижении прекращения огня и обмене территориями по принципу: «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других», сообщает WSJ.

Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой «обмен территориями» только на взаимной основе – то есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других, пишет WSJ.

«Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгаре боевых действий», – заявил один из собеседников издания.

Дополнительно этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности – в частности, потенциальным членством Украины в НАТО, говорится в материале. Цель плана, говорят источники WSJ, состоит в том, чтобы Европа с Украиной установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

Европейские представители сказали американским чиновникам, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины и что Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства независимо от позиции США, сообщил WSJ один из источников.

Ранее Reuters сообщал, что министры иностранных дел и советники по национальной безопасности из Великобритании, США, Европы и Украины встретятся для обсуждения стремления президента Дональда Трампа к миру в Украине.

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, планируют встретиться на американской территории, где не действует юрисдикция Международного уголовного суда (МУС), сообщает The Washington Post. Выбор Аляски в качестве места встречи объясняется близостью этого штата к России.

СBS со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет «какое-то участие» в переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина. В каком формате возможно участие Зеленского в переговорах, не уточняется. Власти Украины эту информацию пока никак не комментировали.