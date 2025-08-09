USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Грузия обвиняет Украину

20:21 1191

Грузия обвинила Украину в искусственном затягивании процесса возвращения украинцев, застрявших на грузино-российской границе.

«Искусственное затягивание процесса вызывает подозрение, что украинская сторона желает, чтобы эти люди надолго остались в так называемой нейтральной зоне, чтобы впоследствии грузинская сторона была вынуждена допустить их на государственную границу. Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу правопорядок и безопасность населения нашей страны», — заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, Грузия готова покрыть все необходимые расходы по возвращению 87 застрявших граждан, однако Украина пока воздерживается от использования предложенных грузинской стороной вариантов по возвращению своих граждан на родину.

Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
21:09 998
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
19:27 4591
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
16:20 3676
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
20:49 2344
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
17:40 14561
Азербайджанский газ достиг Сирии
Азербайджанский газ достиг Сирии ФОТО
20:38 643
Фидан верит в Зангезур
Фидан верит в Зангезур
19:43 1098
Украина и Европа предложили свой план по прекращению войны
Украина и Европа предложили свой план по прекращению войны
20:05 1592
CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины
CNN назвал встречу Путина и Трампа «медленным поражением» Украины
18:29 1791
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
18:33 4986
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе
Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе все еще актуально
13:46 6638

