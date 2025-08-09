Грузия обвиняет Украину

Грузия обвинила Украину в искусственном затягивании процесса возвращения украинцев, застрявших на грузино-российской границе.

«Искусственное затягивание процесса вызывает подозрение, что украинская сторона желает, чтобы эти люди надолго остались в так называемой нейтральной зоне, чтобы впоследствии грузинская сторона была вынуждена допустить их на государственную границу. Мы категорически заявляем, что не поставим под угрозу правопорядок и безопасность населения нашей страны», — заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, Грузия готова покрыть все необходимые расходы по возвращению 87 застрявших граждан, однако Украина пока воздерживается от использования предложенных грузинской стороной вариантов по возвращению своих граждан на родину.