Рахмон о мирной декларации между Баку и Ереваном

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является историческим событием, открывающим путь к достижению прочного мира между двумя странами.

«Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой таджикского лидера.

Рахмон отметил, что подписанный документ создает основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя странами, а также способствует укреплению стабильности и безопасности на Кавказе и расширению межрегионального сотрудничества.

Напомним, что 8 августа Азербайджан и Армения подписали совместную декларацию о мирном урегулировании в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.