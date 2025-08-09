Азербайджанский газ достиг Сирии

Природный газ, транспортируемый по газопроводу Турция–Сирия, поступил на газовую электростанцию Cender в провинции Хомс в центре Сирии, сообщает Anadolu.

На следующем этапе газ будет направлен с электростанции Cender на тепловые электростанции Nasıriyye и Teşrin, расположенные недалеко от Дамаска.

Вентили газовых электростанций были открыты в присутствии заместителя министра энергетики Сирии Гайяса Дияба и губернатора Хомса Абдуррахмана эль-Ама. Дияб отметил, что природный газ из Азербайджана уже поступает через Турцию на станцию Cender.

По газопроводу, пропускная способность которого составляет 3,4 млн кубометров в сутки, сейчас транспортируется около 1,4 млн кубометров газа в сутки, что позволяет производить 250 мегаватт электроэнергии.