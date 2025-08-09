Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?

В китайской провинции Гуандун власти вновь вводят жесткие санитарные ограничения, напоминающие времена пандемии COVID-19. Поводом стала стремительно распространившаяся вспышка лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, передающегося исключительно через укусы инфицированных комаров.
Пока все выглядит так, что поводов для беспокойства нет. Даже BBC, которую в симпатиях к Китаю заподозрить сложно, фиксирует, что в городе Фошань, который стал эпицентром вспышки, зарегистрировано около 10 тысяч случаев заражения. При том, что население города – около десяти миллионов человек.
Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, передаваемое комарами Aedes. Хотя недуг редко приводит к летальному исходу, он может привести к таким симптомам, как лихорадка, сыпь и боль в суставах. Сочетание жары, влажности и дождя создало благоприятную среду для размножения комаров и распространения болезни.
При этом 95% заболевших выписываются в течение семи дней, и большинство случаев заражения протекают в легкой форме. Что примечательно, по официальным данным ВОЗ: во-первых, вирус передается только через комаров, а не воздушно-капельным путем. Во-вторых, после болезни формируется защита от повторного заражения. По информации все той же ВОЗ, тяжелое и летальное течение чикунгуньи встречается редко и обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также пожилых лиц на фоне других сопутствующих заболеваний.
Но «обжегшись на молоке – дуют на воду», поэтому китайские власти включили протокол, применявшийся во время пандемии Covid-19: массовое тестирование, контроль за покупкой лекарств, проверку истории поездок и, что важнее всего, по мнению экспертов, дезинфекцию районов. Кроме того, в Китае введены штрафы до $1 400 за скопления стоячей воды, где любят плодиться комары, в водоемы выпускаются рыбы, поедающие личинки комаров, штрафуются заведения за антисанитарию, жителей призывают использовать москитные сетки и спирали.
Подавляющее большинство экспертов, как китайских, так и зарубежных, уверены, что это не новая угроза, не предвестник пандемии, а просто крупная вспышка, которая к октябрю 2025 года вспышка пойдет на спад из-за снижения активности комаров. Хотя наверняка будут попытки раздуть эту историю, снабдив ее выдуманными «ужасными подробностями» и непременным рефреном «власти Китая от нас что-то скрывают», даже если доказательств этому не будет. Чему не стоит удивляться: китаефобия нынче в массмедиа в почете, а главное – хорошо оплачивается.
Следует добавить также, что вспышки лихорадки чикунгунья в Китае происходят не первый раз, Китай информировал ВОЗ о том, что такие вспышки уже были, но ни разу они не разрастались до масштабов, которые попадали бы под определение «пандемия».
Иными словами, поводов для беспокойства нет, но бдительность, особенно осторожность и осмотрительность, для тех, кто путешествует в те районы, где может встретиться с комарами-переносчиками, все же не помешает. Правила просты, и нет сложностей в том, чтобы их соблюдать, если уж вас занесло в район, где обитают эти зловредные насекомые: нанесение слоя репеллента от насекомых, свободная одежду, которая защищает руки и ноги от укусов, не располагаться на отдых возле водоемов со стоячей водой и, в случае появления подозрений, обязательная консультация с врачом.
В общем, будьте здоровы!