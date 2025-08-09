Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?

Пока все выглядит так, что поводов для беспокойства нет. Даже BBC, которую в симпатиях к Китаю заподозрить сложно, фиксирует, что в городе Фошань, который стал эпицентром вспышки, зарегистрировано около 10 тысяч случаев заражения. При том, что население города – около десяти миллионов человек.

Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, передаваемое комарами Aedes. Хотя недуг редко приводит к летальному исходу, он может привести к таким симптомам, как лихорадка, сыпь и боль в суставах. Сочетание жары, влажности и дождя создало благоприятную среду для размножения комаров и распространения болезни.

При этом 95% заболевших выписываются в течение семи дней, и большинство случаев заражения протекают в легкой форме. Что примечательно, по официальным данным ВОЗ: во-первых, вирус передается только через комаров, а не воздушно-капельным путем. Во-вторых, после болезни формируется защита от повторного заражения. По информации все той же ВОЗ, тяжелое и летальное течение чикунгуньи встречается редко и обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также пожилых лиц на фоне других сопутствующих заболеваний.

Но «обжегшись на молоке – дуют на воду», поэтому китайские власти включили протокол, применявшийся во время пандемии Covid-19: массовое тестирование, контроль за покупкой лекарств, проверку истории поездок и, что важнее всего, по мнению экспертов, дезинфекцию районов. Кроме того, в Китае введены штрафы до $1 400 за скопления стоячей воды, где любят плодиться комары, в водоемы выпускаются рыбы, поедающие личинки комаров, штрафуются заведения за антисанитарию, жителей призывают использовать москитные сетки и спирали.