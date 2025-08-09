Путин предложил частичный режим тишины

Российский лидер предложил ограниченное прекращение огня в воздушном и морском пространстве до саммита, одновременно намекая на готовность к более масштабным договоренностям.

Однако, как сообщают источники издания, на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Путин заявил, что согласится приостановить боевые действия лишь при условии добровольного отвода украинских войск к административным границам Донецкой и Луганской областей, что фактически означало бы признание победы, которой российская армия не смогла добиться на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое условие неприемлемым. В Киеве отмечают, что реальных гарантий прекращения войны со стороны Путина пока не поступало, а российские войска на фронте продолжают медленное продвижение, подчеркивает издание.