Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Путин предложил частичный режим тишины

21:09 1009

Президент РФ Владимир Путин предложил частичный режим тишины в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Economist.

Российский лидер предложил ограниченное прекращение огня в воздушном и морском пространстве до саммита, одновременно намекая на готовность к более масштабным договоренностям.

Однако, как сообщают источники издания, на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Путин заявил, что согласится приостановить боевые действия лишь при условии добровольного отвода украинских войск к административным границам Донецкой и Луганской областей, что фактически означало бы признание победы, которой российская армия не смогла добиться на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое условие неприемлемым. В Киеве отмечают, что реальных гарантий прекращения войны со стороны Путина пока не поступало, а российские войска на фронте продолжают медленное продвижение, подчеркивает издание.

