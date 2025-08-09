USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

ООН поддержала мирную декларацию Баку и Еревана

9 августа 2025, 21:38 575

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание Азербайджаном и Арменией при посредничестве США совместной декларации, считает ее важной вехой в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении офиса главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует всеобъемлющую совместную декларацию, подписанную в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом, как важную веху в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь приветствует приверженность президента Алиева и премьер-министра Пашиняна устойчивому диалогу и укреплению доверия, а также признает усилия президента Трампа в содействии прогрессу в этом вопросе. Генеральный секретарь подтверждает решительную поддержку ООН всем усилиям по достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе», - указывается в сообщении.

Напомним, что 8 августа лидеры Азербайджана и Армении по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

