Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа

9 августа 2025, 21:51

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с подписанием исторической совместной декларации.

В своем заявлении он выразил надежду, что новое соглашение откроет эру примирения и общего процветания для народов обеих стран. Нетаньяху также поблагодарил президента США Дональда Трампа за смелое руководство и глобальное видение, благодаря которым стало возможным достижение очередного мирного соглашения.

Президент Израиля Ицхак Герцог также поздравил лидеров Азербайджана и Армении и поблагодарил президента США Дональда Трампа.

«Подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне под эгидой президента Трампа — большое достижение. Благодарю президента Трампа за его решительное лидерство и приверженность делу мира во всем мире. Надеюсь на дальнейшие значимые успехи, включая скорейшее возвращение наших заложников из ада, в котором они оказались от рук ХАМАС. Поздравляю Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и народы Азербайджана и Армении с этим шагом к миру, безопасности и процветанию», — написал президент Герцог в соцсети X.

Напомним, что 8 августа лидеры Азербайджана и Армении по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

