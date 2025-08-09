USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

В Петербурге затонул новый буксир для Северного флота

ФОТО
9 августа 2025, 22:02 1855

Новейший российский морской буксир «Капитан Ушаков», который достраивали на Балтийском заводе, затонул утром в субботу, 9 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Буксир принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. По информации правоохранителей, вечером 8 августа, когда судно было пришвартовано к причалу для достройки, оно накренилось на правый борт. Сначала затопило помещение вспомогательных механизмов, затем судно наполовину ушло под воду.

«Работники Балтийского завода сразу оповестили аварийные службы города и стали помогать коллегам из Ярославля по устранению крена», — сообщили в пресс-службе предприятия. На месте также работали спецслужбы. «Борьба за судно» длилась всю ночь, рассказал начальник отдела связей с общественностью завода Александр Лебедев в беседе с «Фонтанкой».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Пострадавших нет, сумма ущерба уточняется.

«Капитан Ушаков» — буксир длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Его спустили на воду в Ярославле в 2022 году, после чего проводилась достройка на Балтийском заводе. «Фонтанка» называет судно «большим арктическим буксиром».

Портал «Военное обозрение» в ноябре 2023 года со ссылкой на источники сообщил, что корабль, способный работать на Северном морском пути в сопровождении ледоколов, отправят служить на Северный флот. Там его планировали использовать в районе Кольского полуострова, для судна уже сформировали экипаж.

