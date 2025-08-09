USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

В Израиле готовятся мобилизовать десятки тысяч резервистов

9 августа 2025, 22:41

Израильское правительство готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в вооруженные силы накануне установления полного контроля над Сектором Газа. Эти планы уже встретили критику со стороны израильского военного командования.

Об этом сообщает 13-й телеканал.

Отмечается, что уже 10 августа будет одобрена мобилизация десятков тысяч резервистов в армию. Они будут находиться на военной службе не менее 75 дней - несмотря на обещания правительства.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) резко раскритиковали решение правительства, а также поведение некоторых министров. По словам военных, "война превратилась в джип, увязший в песке".

Среди критиков - начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир. Решение кабинета министров было принято вопреки его позиции, поскольку Замир считает захват сектора Газа серьезной ошибкой.

Оппозицию ему составил ряд радикально настроенных чиновников, которые считают частичное соглашение с ХАМАС равноценным поражению в войне. Израиль, как известно, считает требования ХАМАС по освобождению заложников неприемлемыми.

Отметим, еще 8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план Биньямина Нетаньяху по установлению полного военного контроля над городом Газа. Израильское правительство продвигает пять главных пунктов.

Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25
9 августа 2025, 22:25 2734
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
9 августа 2025, 19:27
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
9 августа 2025, 16:20
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
9 августа 2025, 20:49
