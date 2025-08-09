США и НАТО согласовывают позицию по Украине

Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сообщил мне, что сегодняшние многочасовые встречи в преддверии встречи президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина на Аляске позволили добиться значительного прогресса в достижении цели президента Трампа положить конец войне в Украине", - написал он в X.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что представители США, Украины и ряда европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и России.