Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

США и НАТО согласовывают позицию по Украине

9 августа 2025, 22:59 697

Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сообщил мне, что сегодняшние многочасовые встречи в преддверии встречи президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина на Аляске позволили добиться значительного прогресса в достижении цели президента Трампа положить конец войне в Украине", - написал он в X.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что представители США, Украины и ряда европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и России.

Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25 2735
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 7065
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29 1072
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57 3127
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01 4646
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 16004
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51 1519
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09 3678
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
9 августа 2025, 19:27 7636
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
9 августа 2025, 16:20 4218
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
9 августа 2025, 20:49 3678

