Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины

9 августа 2025, 23:29 1072

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не позволит России вновь попытаться разделить ее территорию, а война должна завершиться достойным миром.

«Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы уйти от них. Он хочет обменять паузу в войне и убийствах на легализацию оккупации нашей земли, стремится во второй раз получить территориальную добычу.

Ему позволили захватить Крым, и это привело к оккупации Донецкой и Луганской областей. Он не получил превентивного наказания, когда стянул войска к нашим границам — это закончилось полномасштабной войной и оккупацией новых территорий.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга Херсонской области, Запорожья, всей Луганщины, части Донецкой области и Крыма. Второй попытки раздела Украины мы не допустим. Зная Россию, где есть вторая попытка, там будет и третья. Поэтому мы твердо стоим на четких украинских позициях. Мы должны завершить войну достойным миром, основанным на надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам в этом помогать», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский лидер пытается «продать остановку смертей максимально дорого».

«Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужен не перерыв в убийствах, а реальный, длительный мир. Не прекращение огня когда-то потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил, и я это полностью поддерживаю», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина поддержала все предложения президента США Дональда Трампа, начиная с февраля.

«Мы обеспечили встречи с российской стороной, провели их конструктивно, осуществили обмены и готовим следующий. Уже есть больше понимания по спискам. Рассчитываем на результат. Также нужен результат на уровне лидеров — достойный результат, который сохранит жизни людей и будет оценен миром, а его автор — благодарно признан», — заявил президент Украины.

