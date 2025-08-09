USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»

Иран после 12-дневной войны не обладает достаточной военной мощью, чтобы заблокировать «Маршрут Трампа» («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» - Trump Route for International Peace and Prosperity, сокращенно TRIPP), который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Посол Элин Сулейманов уверен, что «глава вражды с Арменией закрыта»

Ранее в субботу советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти в интервью агентству «Тасним» заявил, что исламская республика не допустит создания коридора. По его словам, такой коридор превратится в «кладбище наемников Дональда Трампа», а не в путь, принадлежащий президенту США. Велаяти добавил, что Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это якобы «приведет к пересмотру границ» в регионе.

Агентство отмечает, что пока не ясно, каким именно образом Иран сможет заблокировать коридор. Однако заявление Велаяти «вызвало вопросы по поводу безопасности проекта». Он заявил, что военные учения, которые Иран провел на северо-западе страны, демонстрируют «готовность и решимость» исламской республики предотвратить любые геополитические изменения.

В свою очередь, Элин Сулейманов, посол Азербайджана в Великобритании, заявил Reuters, что «глава вражды закрыта, и теперь мы движемся к прочному миру». Но Сулейманов не стал строить догадки о сроках подписания окончательного мирного соглашения, отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о желании сделать это в ближайшее время. На вопрос о сроках запуска транзитного железнодорожного маршрута Сулейманов ответил, что это зависит от сотрудничества США и Армении, которые уже ведут переговоры.

Джошуа Кучера, старший аналитик по Южному Кавказу в International Crisis Group, отметил, что проблема Конституции Армении продолжает угрожать срыву мирного процесса, а принцип работы нового транспортного коридора на практике пока не ясен. «Отсутствуют ключевые детали, включая таможенный контроль, вопросы безопасности… Это могут быть серьезные препятствия», — сказал Кучера.

