Президент ОАЭ похвалил Трампа за мир между Баку и Ереваном

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд Аль-Нахайян в публикации в соцсети X поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с достижением мирной договоренности.

Он подчеркнул важную роль США и президента Дональда Трампа в этом результате, выразив надежду, что соглашение станет основой для прочных и мирных отношений между двумя странами, на благо их народов и стабильности в регионе.

ОАЭ подтвердили приверженность поддержке мирных инициатив и дипломатического урегулирования конфликтов по всему миру.

Напомним, что 8 августа лидеры Азербайджана и Армении по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.