USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Президент ОАЭ похвалил Трампа за мир между Баку и Ереваном

9 августа 2025, 23:49 256

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд Аль-Нахайян в публикации в соцсети X поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с достижением мирной договоренности.

Он подчеркнул важную роль США и президента Дональда Трампа в этом результате, выразив надежду, что соглашение станет основой для прочных и мирных отношений между двумя странами, на благо их народов и стабильности в регионе.

ОАЭ подтвердили приверженность поддержке мирных инициатив и дипломатического урегулирования конфликтов по всему миру.

Напомним, что 8 августа лидеры Азербайджана и Армении по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25 2742
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 7070
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29 1076
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57 3128
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01 4649
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 16006
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51 1519
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09 3679
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
9 августа 2025, 19:27 7643
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
9 августа 2025, 16:20 4221
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
9 августа 2025, 20:49 3678

ЭТО ВАЖНО

Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25 2742
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 7070
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29 1076
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57 3128
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01 4649
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 16006
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51 1519
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09 3679
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
9 августа 2025, 19:27 7643
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан?
Сделка Израиля с Египтом. Что выигрывает Азербайджан? еще один вопрос; все еще актуально
9 августа 2025, 16:20 4221
Алиев позвонил Мирзиёеву
Алиев позвонил Мирзиёеву новость дополнена
9 августа 2025, 20:49 3678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться