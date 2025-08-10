«Масштабы приближены ко Второй мировой»: россияне «просачиваются» в Покровск

Ситуация на Покровском направлении на протяжении последнего года, за исключением нескольких недель весной, самая тяжелая на восточном фронте. Это направление является ключевым для врага – в том числе в нынешней летней кампании РФ, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, россияне сосредоточили там до 100 тысяч личного состава, пытаясь наступать с двух направлений и отрезать город с юго-запада и северо-востока.

«Это масштабы, приближенные ко Второй мировой», — отметил Трегубов, добавив, что россияне применяют тактику «киллзон» — зон поражения, через которые войска РФ пытаются просачиваться на брюхе, несмотря на большие потери.

«Киллзоны просто проползают, пытаясь сделать это либо незаметно, либо просто бросают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из рассказов пленных, приходится проползать 60 км. Таким образом они пытаются реализовать свое численное преимущество. Да, тысячи умрут, но какие-то там двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой, попытки их выбросить оттуда. Собственно, таким образом они наступают», – констатировал Виктор Трегубов.