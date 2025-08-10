USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

00:55 354

Представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс станет заместителем постоянного представителя США при ООН, заявил президент страны Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я с радостью сообщаю, что выдвигаю Тэмми Брюс, великого патриота, телевизионную личность и автора бестселлеров, в качестве нашего следующего заместителя представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций с рангом посла», — написал он.

Трамп добавил, что с начала его второго президентского срока Брюс отлично служила пресс-секретарем Государственного департамента и прекрасно справлялась со своей работой.

«Тэмми Брюс будет блестяще представлять нашу страну в Организации Объединенных Наций», — заключил Трамп, поздравив ее с назначением.

Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция
01:14 1283
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана все еще актуально
9 августа 2025, 19:27 8664
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 1698
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25 4110
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 8033
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29 2192
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57 3886
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01 5113
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 16587
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51 1936
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09 4490

