Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс станет заместителем постоянного представителя США при ООН, заявил президент страны Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я с радостью сообщаю, что выдвигаю Тэмми Брюс, великого патриота, телевизионную личность и автора бестселлеров, в качестве нашего следующего заместителя представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций с рангом посла», — написал он.

Трамп добавил, что с начала его второго президентского срока Брюс отлично служила пресс-секретарем Государственного департамента и прекрасно справлялась со своей работой.

«Тэмми Брюс будет блестяще представлять нашу страну в Организации Объединенных Наций», — заключил Трамп, поздравив ее с назначением.