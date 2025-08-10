Удар Германии по Израилю

Оружейное эмбарго, объявленное Германией в отношении Израиля, формально мотивированное попыткой ограничить применение поставляемых систем в боевых действиях в секторе Газа, несет в себе куда более широкие последствия, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не только о возможной задержке отдельных поставок, но и о пересмотре всей архитектуры израильско-германского военно-технического сотрудничества, которое на протяжении десятилетий оставалось устойчивым и взаимовыгодным элементом европейской и ближневосточной безопасности.

Ключевой тест на прочность этой кооперации — судьба подводной лодки «Дракон» серии «Дакар», самой дорогой боевой единицы в истории Армии обороны Израиля, стоимостью 600 миллионов евро без учета сопутствующих разработок. Подлодки этого класса, по данным зарубежных источников, имеют стратегическое назначение и могут быть оснащены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, играя роль элемента сдерживания не только в отношении Ирана, но и Турции, которая активно модернизирует свои вооруженные силы. Задержка прибытия «Дракона» в Хайфу стала бы явным сигналом того, что немецкое эмбарго не ограничивается декларациями, а затрагивает жизненно важные компоненты оборонного потенциала Израиля. Исторически военно-промышленная связка между Берлином и Иерусалимом формировалась на фоне сложной политической логики: от немецких репараций за преступления нацистского режима против евреев до прямых поставок техники в те годы, когда США еще воздерживались от вооружения Израиля. Постепенно Германия стала не только поставщиком сложных платформ, но и ведущим потребителем израильских технологий — от систем радиоэлектронной борьбы до ракет «Спайк» и ударных беспилотников Eitan. Парадокс в том, что в последние годы Германия закупала у Израиля больше, чем поставляла ему. Яркое тому подтверждение — продажа Берлину систем противоракетной обороны Arrow-3 на сумму 3,5 миллиарда долларов, ставшая крупнейшей сделкой в истории израильского военно-промышленного комплекса. Тем не менее зависимость израильских ВМС и сухопутных войск от немецких комплектующих очевидна: немцы поставляют двигатели для танков Merkava Mark 4, фрегатов класса Tiger I, ракетных кораблей Saar 6 и Reshef, а также ключевые элементы для подлодок. В 2023 году объем израильских закупок в Германии достиг 326 миллионов евро — в десять раз больше, чем в 2022-м. Даже если, по заявлениям Берлина, 98 процентов этих закупок формально не связаны с операциями ЦАХАЛ в Газе, трактовка данного критерия остается на усмотрение немецких властей. А потому любое расширительное толкование способно затронуть производство критически важных систем.