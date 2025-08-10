USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы

Айдын Керимов, автор haqqin.az
На фоне традиционного шума о «горячих конфликтах» в Иране, Украине и Сирии остается почти незаметной другая война — куда более тихая, но, возможно, гораздо более разрушительная. Это война без танков, без истребителей, без границ. Война кодов, алгоритмов и программных закладок. Это кибервойна между Израилем и Ираном, и в ней Израиль не просто выигрывает, он диктует правила игры.

Характерные взрывы, странные пожары, «утечки газа» и «неисправности на объектах» в Иране стали в последние месяцы почти рутиной. Кум, Мешхед, Кередж, даже столичный аэропорт Мехрабад — все это места, где происходили инциденты, объяснения которым звучали натянуто и неубедительно. За этими событиями с высокой степенью вероятности стоят не диверсии, а глубоко интегрированные кибератаки.

Кум, Мешхед, Кередж, даже столичный аэропорт Мехрабад — все это места, где происходили инциденты, объяснения которым звучали натянуто и неубедительно

Киберудары по Ирану наносятся не спорадически, а как часть продуманной наступательной стратегии. Израиль за последние два десятилетия превратился в мирового гиганта в области кибербезопасности, с долей 10–15 процентов на глобальном рынке. При этом оборонительный потенциал — лишь половина картины. Настоящая сила Израиля — в наступательных возможностях.

Уже в прошлом израильская операция STUXNET, проведенная в сотрудничестве с США, разрушила почти пятую часть центрифуг в ядерном центре в Натанзе. Сегодня такие атаки стали гораздо изощреннее и масштабнее. Иранская система ПВО «Бавар-373», по сути, повторно собирается после разгрома ее цифровой архитектуры. Российские поставки противоракетных систем С-400 не спасают. ВВС Израиля действуют в иранском воздушном пространстве, словно на учениях – иранская ПВО их не видит, не слышит и не реагирует, поскольку ослеплена до основания.

Израиль не просто бьет по радарам — он встраивается в иранские энергетические, транспортные, банковские и телекоммуникационные сети. С точки зрения инфраструктурной войны это прецедент: страна, население которой меньше, чем в одной китайской провинции, обладает инструментами, способными без единого выстрела обрушить систему другого государства.

Откуда эта мощь?

Израиль не просто бьет по радарам — он встраивается в иранские энергетические, транспортные, банковские и телекоммуникационные сети

Ответ — в уникальной экосистеме, где спецслужбы, армия, университеты и частные компании существуют в симбиозе. Киберэлита Израиля формируется в разведывательных структурах, прежде всего в подразделении 8200 Армии обороны Израиля. Эти офицеры выходят в гражданский сектор и создают стартапы, которые буквально завтра становятся многомиллиардными корпорациями. Именно такие компании, как CyberArk, Check Point, NSO Group, вышли из тени и стали играть на международной арене, вызывая и восхищение, и тревогу.

Совсем недавно стартап CyberArk был продан за 25 миллиардов долларов, а компания Waze - не столько популярный навигатор, сколько продукт алгоритмического мышления израильской разведки, - была куплена поисковым гигантом Google за 32 миллиарда долларов. Суммарная стоимость двух этих сделок превышает годовой ВВП соседней Иордании.

Технологический суверенитет Израиля — это не лозунг, а стратегическая реальность. На долю израильских стартапов приходится до 85 процентов привлеченных венчурных инвестиций в сфере кибербезопасности. В разгар военных действий, пришедшихся на первую половину 2025 года, они привлекли 9,3 миллиарда долларов — на 54 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Эпицентром этого бума остаётся Тель-Авив — центр знаний, где перемешаны лаборатории, боевые алгоритмы, глобальные корпорации и дипломированные криптографы.

Но и с другой стороны фронта тоже не пустота.

Совсем недавно стартап CyberArk был продан за 25 миллиардов долларов, а компания Waze — не столько популярный навигатор, сколько продукт алгоритмического мышления израильской разведки, была куплена поисковым гигантом Google за 32 миллиарда долларов

После июньских бомбардировок Тегерана число кибератак на Израиль со стороны иранских группировок выросло на 700 процентов. Около 170 хакерских групп нанесли более 1300 атак — от взлома муниципальных сайтов до попыток нарушения банковских и телекоммуникационных систем. Пока это напоминает скорее кибершум, чем серьезную стратегию, но Иран быстро учится. Он расширяет сотрудничество с Россией и Китаем, усиливает свои офшорные хакерские плацдармы в Ираке, Ливане и даже в Европе. А кибервойна, как и обычная, любит союзников.

Но у Ирана есть одна критическая уязвимость - централизованная, клановая, идеологически зашоренная система, где IT-инфраструктура не развивается в условиях открытого рынка. В отличие от Израиля, где десятки частных компаний могут атаковать или защищать независимо от политического курса страны, иранская модель слишком вертикальна. А значит — предсказуема.

Тем не менее, кибервойна не знает мира. У нее нет выходных, перемирий или Женевских конвенций. Каждый день — атака, каждую минуту — взлом. Это борьба не на линии фронта, а в глубинах кодов, в теневых пространствах серверов и сигналов.

И сегодня, пока Иран разбирает обломки своих систем ПВО, Израиль уже на шаг впереди — исследует квантовые алгоритмы, предиктивную аналитику и нейросетевые сценарии. Потому что для Израиля кибербезопасность не просто сектор экономики, а вопрос выживания.

Молчаливая война продолжается. И в ней побеждает не тот, у кого больше танков и ракет, а тот, чья математика точнее.

Риск эскалации как никогда высок наш комментарий
11 июля 2025, 21:53 8126
Новая война Ирана с Израилем неизбежна в гостях у haqqin.az известный иранский социолог Хамид Шаханаги; все еще актуально
4 июля 2025, 04:30 7110
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
29 июня 2025, 10:46 8516
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция
01:14 1294
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана все еще актуально
9 августа 2025, 19:27 8666
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 1699
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали… прогнивший империализм
9 августа 2025, 22:25 4112
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 8033
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины
9 августа 2025, 23:29 2194
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая? горячая тема
9 августа 2025, 20:57 3888
Алиев позвонил Эрдогану
Алиев позвонил Эрдогану новость дополнена
9 августа 2025, 18:01 5113
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 16588
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа
Нетаньяху и Герцог поздравляют Алиева, Пашиняна и Трампа новость дополнена
9 августа 2025, 21:51 1937
Путин предложил частичный режим тишины
Путин предложил частичный режим тишины
9 августа 2025, 21:09 4491

