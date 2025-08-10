«Хезболла» не сдается

Принятое 7 августа решение кабинета министров Ливана о разоружении «Хезболлы» вызвало волну негодования у представителей группировки. Она отказывается подчиниться этому решению, чем закладывает под хрупкое равновесие в Ливане пороховую бочку. Глубина разочарования и уровень гнева руководства «Хезболлы» на знает предела. Тысячи человек вышли на улицы Бейрута, Суры и Сидона с флагами группировки, протестуя против «внешнего диктата, угрожающего безопасности Ливана». Четыре министра ливанского парламента от шиитской партии «Амаль» рассматривают возможность своей отставки. Ливан и стабильность – два этих слова трудно поставить рядом. Если и есть там эта самая стабильность – то только в том, что страна постоянно пребывает в кризисе, постоянно – в надрыве. И стабильно – на грани очередного конфликта. В который ее перманентной готовностью готовы ввергнуть те, кто громче всех кричат «защитники ее интересов». И чем они бескомпромиссное – тем с большим энтузиазмом пытаются взгромоздить страну на очередную «пороховую бочку».

Да, речь идет о «Хезболле», руководство которой отчего-то искренне и, что называется, «на чистом глазу», надеялось, что требование установить государственную монополию на оружие и разрешить его владение только армии, полиции, службе безопасности их не коснется. Ну, дескать, «а нас-то за что разоружать, мы же ведь такие патриоты и против израильских оккупантов». Но как сами ливанцы, в подавляющем своем большинстве, так и внешние игроки прекрасно знают цену «патриотизму и преданности интересам Ливана» «Хезболлы», а главное – чьи интересы — это движение представляет и за какие деньги. Поэтому условия, продиктованные Бейруту, были весьма однозначны: либо вы разоружаете «Хезболлу» и получаете иностранные инвестиции на восстановление экономики – либо никаких денег не будет, а борьба с «Хезболлой» вооруженным путем будет продолжена. Четырехступенчатый план для Ливана, предложенный США и согласованный с Израилем и с финансовыми кругами в монархиях Персидского залива предполагает: