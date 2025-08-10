USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

«Хезболла» не сдается

Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Дамаск
Принятое 7 августа решение кабинета министров Ливана о разоружении «Хезболлы» вызвало волну негодования у представителей группировки. Она отказывается подчиниться этому решению, чем закладывает под хрупкое равновесие в Ливане пороховую бочку.

Глубина разочарования и уровень гнева руководства «Хезболлы» на знает предела. Тысячи человек вышли на улицы Бейрута, Суры и Сидона с флагами группировки, протестуя против «внешнего диктата, угрожающего безопасности Ливана». Четыре министра ливанского парламента от шиитской партии «Амаль» рассматривают возможность своей отставки.

Ливан и стабильность – два этих слова трудно поставить рядом. Если и есть там эта самая стабильность – то только в том, что страна постоянно пребывает в кризисе, постоянно – в надрыве. И стабильно – на грани очередного конфликта. В который ее перманентной готовностью готовы ввергнуть те, кто громче всех кричат «защитники ее интересов». И чем они бескомпромиссное – тем с большим энтузиазмом пытаются взгромоздить страну на очередную «пороховую бочку».

Ливан и стабильность – два этих слова трудно поставить рядом. Если и есть там эта самая стабильность – то только в том, что страна постоянно пребывает в кризисе, постоянно – в надрыве

Да, речь идет о «Хезболле», руководство которой отчего-то искренне и, что называется, «на чистом глазу», надеялось, что требование установить государственную монополию на оружие и разрешить его владение только армии, полиции, службе безопасности их не коснется. Ну, дескать, «а нас-то за что разоружать, мы же ведь такие патриоты и против израильских оккупантов».

Но как сами ливанцы, в подавляющем своем большинстве, так и внешние игроки прекрасно знают цену «патриотизму и преданности интересам Ливана» «Хезболлы», а главное – чьи интересы — это движение представляет и за какие деньги. Поэтому условия, продиктованные Бейруту, были весьма однозначны: либо вы разоружаете «Хезболлу» и получаете иностранные инвестиции на восстановление экономики – либо никаких денег не будет, а борьба с «Хезболлой» вооруженным путем будет продолжена.

Четырехступенчатый план для Ливана, предложенный США и согласованный с Израилем и с финансовыми кругами в монархиях Персидского залива предполагает:

"Хезболла" не отказывается от оружия

Первый этап сроком 15 дней - указ ливанского правительства о разоружении «Хезболлы» до 31.12.2025 и прекращение израильских военных операций;

Второй этап сроком 30 дней – начало вывода израильских войск и освобождение заключенных, а также развертывание ливанской армии на юге, в зоне, ранее занятой силами «Хезболлы»;

Третий этап сроком 90 дней – полный вывод израильских войск с 5 стратегических высот, принадлежащих Ливану, начало иностранного инвестирования в восстановления инфраструктуры страны;

Четвертый этап сроком 120 дней - демонтаж тяжелого вооружения «Хезболлы» (ракет, артиллерии, дронов и проведение международной конференции по экономической помощи Ливану).

Жестко? Да, разумеется. Логично и взаимовыгодно, в том числе и для Ливана? Безусловно. Тут ведь надо понимать, что демилитаризация, если так можно выразится, отрядов «Хезболлы» является единственной гарантией мирного развития Ливана. Конечно, там есть и другие вооруженные ополчения, но, они тоже попадают под данное решение правительства.

Недавние операции на юге Ливана по вскрытию подземных тоннелей и хранилищ «Хезболлы» показали, что движение сохранило запас тяжелого вооружения – артиллерии, ракет и мин – достаточный для развязывания небольшой региональной войны. И оставлять этот арсенал в руках «Хезболлы» – означает для израильтян и ливанских властей самим, добровольно садиться на ту самую пресловутую бочку с порохом, зная, что рвануть может в любой момент.

Тем более, учитывая, что за развитием ситуации - не вмешиваясь, но пристально и заинтересованно наблюдает Иран. Которому сейчас любая сумятица в Ливане – как мед по сердцу, поскольку отвлечет от него внимание.

