Кто кого щелкнет по носу в Аляске?

Когда 8 августа, в день окончания срока, отведенного России для прекращения огня, Дональд Трамп выступил не с сообщением о введении «адских», как было обещано, санкций, а объявил о предстоящей 15 августа встрече с Путиным на Аляске, это очень многих смутило, и для такого смущения имеется немало оснований. Во-первых, такая смена позиции укладывается в уловленную биржевыми трейдерами тактику Трампа TACO – «Trump always chickens out», Трамп всегда дрейфит, отступает от первоначально заявленной жесткой позиции. Во-вторых, Путин не был в Штатах с 2015 года, когда он приезжал на Генассамблею ООН и встречался с Бараком Обамой. Россия на всех парах неслась к резкому обострению отношений с Западом и с ее ведущей силой, США, и в какой-то момент представить Путина в Америке стало так же невозможно, как аятоллу в Израиле.

Чтобы это случилось, должно было, казалось, произойти невероятное. Ничего эдакого не произошло, а через неделю он в Аляске пожмет руку американскому президенту и усядется с ним за переговорный стол, окруженный всем почтением, которое полагается уважаемому государственному лидеру. Будучи военным преступником, чьи войска продолжают убивать украинцев, не только ничем не заслужив, а буквально оскорбив Дональда Трампа своим предыдущим поведением, Путин получает приз – высокое статусное признание. Второе тесно связано с третьим: отношения Трампа и Путина всегда были загадкой. Первый испытывает ко второму очевидный сантимент и позволяет российскому президенту вещи, сотая часть которых превратила бы другого лидера в его кровного врага. Не в случае с Путиным. И когда после полугода откровенного выставления Трампа, мягко говоря, слабаком хозяин Кремля получает вместо санкций приглашение на саммит, кажется, мы видим очередное свидетельство этой очарованности. Четвертый момент связан с предложениями, которые Стивен Уиткофф, спецпредставитель Трампа, закусив чебуреком, привез из Москвы и которые якобы связаны с уступкой Украиной своих территорий в обмен на прекращение Россией огня. Будто бы Трамп не против такого варианта, и это выставляет его опять-таки послушным инструментом в руках Путина.

Если обобщить, неприятные ожидания от грядущей встречи в Аляске связаны с недоверием к обеим фигурам. Ни от Путина, ни от Трампа не принято ожидать ничего хорошего от каждого по отдельности, а уж от их работы в паре и подавно. А с учетом того, что из двоих более коммуникативно сильным и расчетливым слывет русский, впору действительно приуныть в преддверии события. При всей обоснованности опасений, надежды на то, что последствия переговоров в Аляске не будут катастрофическими, связаны с двумя главными обстоятельствами. Первое, это интенсивная работа союзников Украины за пределами Соединенных Штатов, которые сейчас активно пытаются сконструировать с Белым домом единую позицию перед встречей, чтобы удержать Трампа в рамках приличий и предварительных договоренностей, не дать ему уйти в роль миротворца, равноудаленного от обеих воюющих сторон, а тем более подыгрывающего Кремлю. Второе обстоятельство заключается в том, что вся сумма подозрений Трампа в его готовности подыгрывать Путину, невзирая на все его чекистские подставы и откровенный троллинг американского президента, прекрасно известны команде Белого дома и его главному постояльцу. Они находятся в ситуации, когда можно либо показательно подтвердить, либо столь же решительно опровергнуть путинозависимость Дональда Трампа, на упреки в которой он сам реагирует весьма болезненно. Ну вот и прекрасный шанс выбить почву из-под недругов и злопыхателей.