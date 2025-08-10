США готовят сенсацию: Зеленский может присоединиться к встрече на Аляске

USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе состоится встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и трех человек, осведомленных о внутренних обсуждениях.

«Это обсуждается», — сказал один из источников.

Все собеседники NBC уточнили, что поездка Зеленского не согласована, и неясно, приедет ли он на Аляску.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил телеканалу, что это «абсолютно» возможно. «Все очень надеются, что это произойдет», — сказал он.

На вопрос, приглашали ли США Зеленского на Аляску официально, высокопоставленный представитель Белого дома ответил: «Президент Трамп остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи».

При этом газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник сообщает, что США еще не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — указано в сообщении.

Ранее о возможном участии Зеленского во встрече на Аляске писал CBS. Переговоры пройдут 15 августа. Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным российско-украинскую войну и ожидает «некоторого обмена территориями» между Москвой и Киевом. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами обеих стран.

