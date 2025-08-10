USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову

08:54 1674

В ночь на воскресенье, 10 августа, Саратовская область России подверглась атаке беспилотников. Об угрозе ударов и последующей работе систем противовоздушной обороны сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, в результате атаки «есть повреждения на одном из промышленных предприятий». Подробности он не уточнил, однако украинские СМИ со ссылкой на анализ видео, предположительно опубликованных местными жителями в соцсетях, пишут, что целью атаки мог стать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На опубликованных фото и видеозаписях заметен крупный пожар на объекте на окраине города.

Бусаргин также отметил, что при отражении атаки один из БПЛА упал во дворе жилого дома. «Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе», — сказал он. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над регионом силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников, атаковавших Миллеровский и Чертковский районы.

В Миллерово, по его словам, в нескольких частных домах выбиты стекла и поврежден забор. Пострадавших нет.

Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
08:54 1675
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
9 августа 2025, 17:40 18054
США готовят сенсацию: Зеленский может присоединиться к встрече на Аляске
США готовят сенсацию: Зеленский может присоединиться к встрече на Аляске
08:28 1674
«Хезболла» не сдается
«Хезболла» не сдается
02:37 1909
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
01:34 3508
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
Что за лихорадка чикунгунья идет из Китая?
9 августа 2025, 20:57 4970
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю
01:14 5179
Сплошные угрозы из Ирана
Сплошные угрозы из Ирана
9 августа 2025, 19:27 9906
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3142
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
Американцы сжигали заживо, плавили, рассыпали…
9 августа 2025, 22:25 6015
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
Иран угрожает Трампу из-за Зангезура
9 августа 2025, 18:33 9261

