Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову

В ночь на воскресенье, 10 августа, Саратовская область России подверглась атаке беспилотников. Об угрозе ударов и последующей работе систем противовоздушной обороны сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки «есть повреждения на одном из промышленных предприятий». Подробности он не уточнил, однако украинские СМИ со ссылкой на анализ видео, предположительно опубликованных местными жителями в соцсетях, пишут, что целью атаки мог стать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На опубликованных фото и видеозаписях заметен крупный пожар на объекте на окраине города.

Атака на Саратов pic.twitter.com/b91ASRAsVq — Seymur Bakshev (@SBakshev) August 10, 2025

Бусаргин также отметил, что при отражении атаки один из БПЛА упал во дворе жилого дома. «Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе», — сказал он. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек.

