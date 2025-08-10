USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Европейские лидеры обратились к Трампу

10:02 1817

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши, а также глава Еврокомиссии предложили использовать текущую линию боевого соприкосновения в Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной ЕС.

«Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в тексте.

Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры Европейского союза (ЕС) обратились к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить интересы безопасности Европы и Украины.

В документе также выражена поддержка усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Европейские страны подтвердили готовность поддержать процесс урегулирования как дипломатическими средствами, так и путем оказания существенной военной и финансовой помощи Украине и продолжением санкционного давления на Россию.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 115
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1195
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
01:34 4448
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
08:54 5566
Удар Германии по Израилю
01:14 6736
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
11:38 2237
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2509
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
02:52 5829
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
9 августа 2025, 17:40 19070
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3688
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2108

