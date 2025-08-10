Европейские лидеры обратились к Трампу

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши, а также глава Еврокомиссии предложили использовать текущую линию боевого соприкосновения в Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной ЕС.

«Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в тексте.

Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Лидеры Европейского союза (ЕС) обратились к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить интересы безопасности Европы и Украины.

В документе также выражена поддержка усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Европейские страны подтвердили готовность поддержать процесс урегулирования как дипломатическими средствами, так и путем оказания существенной военной и финансовой помощи Украине и продолжением санкционного давления на Россию.