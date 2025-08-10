Израильские военные вошли в Сирию

Израильские военные подразделения вошли в несколько населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и установили там контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, «израильские силы вторглись в несколько деревень и городов в центральной и южной частях провинции Эль-Кунейтра, устанавливая контрольно-пропускные пункты и обыскивая мирных граждан».

В частности, колонна из пяти военных машин въехала в город Эр-Рафид, расположенный на границе с Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина в центральной части провинции, примерно в 70 километрах от Дамаска. Через несколько часов после вторжения израильские силы покинули эти районы.

26 июля в Париже прошли переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. Как сообщил дипломатический источник в Дамаске, стороны обсуждали возможность возобновления действия соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах.