Эрдоган о планах Израиля по полной оккупации Газы

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом заявил о неприемлемости планов Израиля по установлению полного военного контроля над сектором Газа. Об этом сообщает администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

«Были обсуждены нападения Израиля на Газу и текущая ситуация. Президент Эрдоган заявил, что решение Израиля о взятии под военный контроль всей территории Газы является неприемлемым и что Турция продолжает дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня в регионе», — говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара и впредь будет поддерживать Палестину, а также прилагать усилия для установления прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа и расширению военной операции в палестинском анклаве.