Эрдоган о планах Израиля по полной оккупации Газы

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом заявил о неприемлемости планов Израиля по установлению полного военного контроля над сектором Газа. Об этом сообщает администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

«Были обсуждены нападения Израиля на Газу и текущая ситуация. Президент Эрдоган заявил, что решение Израиля о взятии под военный контроль всей территории Газы является неприемлемым и что Турция продолжает дипломатические усилия по обеспечению прекращения огня в регионе», — говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара и впредь будет поддерживать Палестину, а также прилагать усилия для установления прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа и расширению военной операции в палестинском анклаве.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 124
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1197
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4448
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5568
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6738
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2239
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2510
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5831
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19072
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3688
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2108

