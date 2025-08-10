USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?

10:30

Выбор Аляски местом проведения саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина стал поводом для комментариев как в Вашингтоне, так и в Москве. Об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, особенно рад этому оказался республиканский губернатор штата Майк Данливи. «Аляска — самое стратегическое место в мире. Она находится на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили отделяют Россию от Аляски. Ни одно другое место не играет такой важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве», — заявил он.

Среди причин выбора этого места The Times называет и тот факт, что, в отличие от других обсуждавшихся вариантов, встреча на территории США дает Путину важное преимущество — он не рискует быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда, так как Вашингтон не признает юрисдикцию этого органа в Гааге.

Издание также напоминает, что когда-то Аляска была частью Российской империи — «хрупким форпостом» на дальних рубежах. На предстоящем саммите, где, по мнению СМИ, может обсуждаться «обмен территориями» между Москвой и Киевом, у Путина будет повод вспомнить решение императора Александра II продать Аляску США в 1867 году за 7,2 млн долларов (более 150 млн долларов США в 2025 году) — по два цента за акр.

«С древних времен выбор места встречи соперничающих императоров, королей и полководцев имел огромное символическое значение. Особенно это касалось встреч президентов США и советских, а затем российских лидеров», — подчеркнул автор материала Питер Конради.

Для Трампа, отмечает газета, важно, что Путин приедет в США, а не наоборот, несмотря на семичасовой перелет. Как хозяин встречи, он также получил привилегию первым объявить о саммите — на своей платформе Truth Social.

Кремль вскоре подтвердил переговоры, назвав выбор Аляски «вполне логичным» и пригласив Трампа на ответную встречу в Россию — в Москве или, возможно, во Владивостоке. Там, по мнению российской стороны, лидеры смогут обсудить экономическое сотрудничество в приграничных регионах.

