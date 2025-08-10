USD 1.7000
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые

10:43 2513

В селе Ахмедоба Хачмазского района несколько шакалов проникли на приусадебный участок и напали на троих жителей, которые собирали фундук, сообщают местные СМИ.

В результате нападения пострадали В.Мамедалиева (1956 г.р.), И.Гаджиев (1971 г.р.) и Х.Гулиева (1971 г.р.). Они были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу. Им оказана медицинская помощь, в том числе вакцинация против бешенства.

По словам местных жителей, случаи появления шакалов у населенных пунктов участились, что связывают с сокращением естественной кормовой базы животных и расширением хозяйственной деятельности человека.

Также похожий случай произошел в Джалилабадском районе, в селе Шатырлы. Там 9 августа шакал напал на троих жителей. Пострадавшие Айгюн Оруджова, Судаба Рустамова и Джошгун Алили были госпитализированы, их лечение продолжается.

По данным фактам проводятся проверки.

