Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления

Вчера вечером и ночью на Запорожском направлении зафиксированы массовые перемещения российских войск и техники. Об этом пишет руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко.

По данным внешнего наблюдения, на территорию оперативного направления было доставлено не менее 15 тяжелых тралов с танками, около 10 тралов с другой бронетехникой, а также свыше 30 грузовиков с боекомплектом. Помимо этого, отмечена переброска топливозаправщиков. По объему пополнения сил и средств это стало одним из крупнейших за период июля–августа.

Одновременно с этим вечером зафиксировано движение встречной колонны из танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, выдвинувшейся с направления Бердянска в сторону северных районов Донецкой области. В составе колонны насчитывается до 15 единиц техники, которая перевозилась на тралах и сопровождалась подразделениями военной комендатуры и военной полиции.

Также отмечается значительный переброс подразделений с территории Крыма на север Донецкой области. По оценкам наблюдателей, в течение среды–пятницы было перемещено от бригады до полка личного состава и техники.

«Таким образом, можно констатировать, что российские войска значительно усиливают сразу два направления: Покровское и Запорожское. Это особенно заметно на фоне предыдущих недель, когда наблюдалось относительное затишье. В настоящий момент армия России активизировала переброс резервов и сосредоточила усилия на наращивании боевого потенциала в этих регионах», - пишет автор.

Эксперты считают, что такие маневры могут свидетельствовать о подготовке к возможным наступательным операциям.