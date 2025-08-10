Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления

Вчера вечером и ночью на Запорожском направлении зафиксированы массовые перемещения российских войск и техники. Об этом пишет руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко.
По данным внешнего наблюдения, на территорию оперативного направления было доставлено не менее 15 тяжелых тралов с танками, около 10 тралов с другой бронетехникой, а также свыше 30 грузовиков с боекомплектом. Помимо этого, отмечена переброска топливозаправщиков. По объему пополнения сил и средств это стало одним из крупнейших за период июля–августа.
Одновременно с этим вечером зафиксировано движение встречной колонны из танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, выдвинувшейся с направления Бердянска в сторону северных районов Донецкой области. В составе колонны насчитывается до 15 единиц техники, которая перевозилась на тралах и сопровождалась подразделениями военной комендатуры и военной полиции.
Также отмечается значительный переброс подразделений с территории Крыма на север Донецкой области. По оценкам наблюдателей, в течение среды–пятницы было перемещено от бригады до полка личного состава и техники.
«Таким образом, можно констатировать, что российские войска значительно усиливают сразу два направления: Покровское и Запорожское. Это особенно заметно на фоне предыдущих недель, когда наблюдалось относительное затишье. В настоящий момент армия России активизировала переброс резервов и сосредоточила усилия на наращивании боевого потенциала в этих регионах», - пишет автор.
Эксперты считают, что такие маневры могут свидетельствовать о подготовке к возможным наступательным операциям.
Российские силы продвинулись в районе Серебрянского лесничества на территории Луганской области, а также возле села Никаноровка в Шаховской сельской общине Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили 10 августа аналитики проекта DeepState.
Кроме того, в проекте уточнили положение линии соприкосновения возле села Толстое в Комарской сельской территориальной громаде Волновахского района Донецкой области.
6 августа DeepState сообщал, что российские войска выявили новые слабые места в обороне Серебрянского лесничества и пытаются использовать эту ситуацию для продвижения. По данным аналитиков, последние изменения на линии фронта свидетельствуют о последствиях постоянного давления россиян на позиции Вооруженных сил Украины. Если ранее этот район оставался относительно стабильным и невыгодным для наступления, то сейчас ситуация изменилась.
В тот же день эксперты заявили о продвижении российских войск в Серебрянском лесничестве и возле четырех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.
Серебрянский лес, также известный как Кременской, занимает площадь около 10,1 гектара и расположен вблизи города Кременная. Часть этой территории относится к заказнику местного значения «Серебрянский». С конца лета 2022 года здесь проходит одна из ключевых линий украинской обороны в регионе.