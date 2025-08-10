USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления

видео; обновлено 11:38
11:38 2245

Вчера вечером и ночью на Запорожском направлении зафиксированы массовые перемещения российских войск и техники. Об этом пишет руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко.

По данным внешнего наблюдения, на территорию оперативного направления было доставлено не менее 15 тяжелых тралов с танками, около 10 тралов с другой бронетехникой, а также свыше 30 грузовиков с боекомплектом. Помимо этого, отмечена переброска топливозаправщиков. По объему пополнения сил и средств это стало одним из крупнейших за период июля–августа.

Одновременно с этим вечером зафиксировано движение встречной колонны из танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, выдвинувшейся с направления Бердянска в сторону северных районов Донецкой области. В составе колонны насчитывается до 15 единиц техники, которая перевозилась на тралах и сопровождалась подразделениями военной комендатуры и военной полиции.

Также отмечается значительный переброс подразделений с территории Крыма на север Донецкой области. По оценкам наблюдателей, в течение среды–пятницы было перемещено от бригады до полка личного состава и техники.

«Таким образом, можно констатировать, что российские войска значительно усиливают сразу два направления: Покровское и Запорожское. Это особенно заметно на фоне предыдущих недель, когда наблюдалось относительное затишье. В настоящий момент армия России активизировала переброс резервов и сосредоточила усилия на наращивании боевого потенциала в этих регионах», - пишет автор.

Эксперты считают, что такие маневры могут свидетельствовать о подготовке к возможным наступательным операциям.

*** 11:03

Российские силы продвинулись в районе Серебрянского лесничества на территории Луганской области, а также возле села Никаноровка в Шаховской сельской общине Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили 10 августа аналитики проекта DeepState.

Кроме того, в проекте уточнили положение линии соприкосновения возле села Толстое в Комарской сельской территориальной громаде Волновахского района Донецкой области.

6 августа DeepState сообщал, что российские войска выявили новые слабые места в обороне Серебрянского лесничества и пытаются использовать эту ситуацию для продвижения. По данным аналитиков, последние изменения на линии фронта свидетельствуют о последствиях постоянного давления россиян на позиции Вооруженных сил Украины. Если ранее этот район оставался относительно стабильным и невыгодным для наступления, то сейчас ситуация изменилась.

В тот же день эксперты заявили о продвижении российских войск в Серебрянском лесничестве и возле четырех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.

Серебрянский лес, также известный как Кременской, занимает площадь около 10,1 гектара и расположен вблизи города Кременная. Часть этой территории относится к заказнику местного значения «Серебрянский». С конца лета 2022 года здесь проходит одна из ключевых линий украинской обороны в регионе.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 131
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1202
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4448
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5573
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6740
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2246
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2516
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5832
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19073
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3689
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2110

ЭТО ВАЖНО

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 131
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1202
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4448
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5573
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6740
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2246
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2516
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5832
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19073
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3689
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться