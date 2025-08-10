Европа дала задний ход: никто не хочет умирать в Украине

Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска в Украину, вместо этого они предпочли бы сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса, пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании.

По его словам, «учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать в Украине», важно обеспечить боеспособность ВСУ. Это может быть сделано не только за счет систем ПВО или дронов, но и через производство дальнобойных ракет, чтобы Киев не зависел от других стран в вопросе их применения, пишет газета.

Politico ранее писало со ссылкой на французских представителей, что у объединения нет определенной стратегии. Собеседники издания связали это с приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.