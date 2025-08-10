У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон

Вчера Иран передал послание «Хезболле», согласно которому начнет направлять организации дополнительные денежные средства через различные страны мира, пишет Al Hadath.

Кроме денег, будет также поставляться оружие и боеприпасы в Ливан с целью фактического установления контроля над всеми частями страны и создания в Ливане новой коалиции, в которой «Хезболла» будет «суверенной силой», отмечает издание.

7 августа Кабмин Ливана принял решение о разоружении «Хезболлы», что вызвало возмущение представителей группировки. Осуществить разоружение, согласно плану США, планируется в несколько этапов, на финальном из которых будет осуществлен демонтаж тяжелого вооружения «Хезболлы» (ракет, артиллерии, дронов). Недавние операции на юге Ливана по вскрытию подземных тоннелей и хранилищ «Хезболлы» показали, что движение сохранило запасы тяжелого вооружения – артиллерии, ракет и мин.