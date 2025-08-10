USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Новое «шедевральное заявление» Медведева: США должны отправить спецназ в Киев

11:42 1637

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил «провести антитеррористическую операцию американским спецназом против латиноамериканских наркокартелей непосредственно в Киеве».

По его словам, Украина якобы рекрутирует наемников из известных мексиканских и колумбийских преступных группировок, таких как «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско Нуэва Генерасьон». По версии Медведева, набор этих наемников организует компания «Сегюркол Лтд» из Медельина.

Кроме того, он отметил, что наемники в Украине обучаются, в том числе, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), что, по мнению Медведева, может быть использовано для доставки наркотиков в США.

«Если президент США действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке, то есть вариант получше — отправить армейский спецназ США в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без риска для жизни», — написал Медведев.

Он также добавил, что спецназ США мог бы «пострелять и в здании офиса президента Владимира Зеленского», где, по его словам, якобы «достаточно преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка полностью готова к возможной ядерной войне с Россией на фоне угроз со стороны зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил, что американские подводные лодки будут располагаться ближе к России. Трамп также назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». В ответ Медведев призвал Трампа «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 137
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1208
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4451
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5577
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6743
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2251
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2521
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5835
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19076
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3691
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2114

