Новое «шедевральное заявление» Медведева: США должны отправить спецназ в Киев

По его словам, Украина якобы рекрутирует наемников из известных мексиканских и колумбийских преступных группировок, таких как «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско Нуэва Генерасьон». По версии Медведева, набор этих наемников организует компания «Сегюркол Лтд» из Медельина.

Кроме того, он отметил, что наемники в Украине обучаются, в том числе, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), что, по мнению Медведева, может быть использовано для доставки наркотиков в США.

«Если президент США действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке, то есть вариант получше — отправить армейский спецназ США в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без риска для жизни», — написал Медведев.

Он также добавил, что спецназ США мог бы «пострелять и в здании офиса президента Владимира Зеленского», где, по его словам, якобы «достаточно преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка полностью готова к возможной ядерной войне с Россией на фоне угроз со стороны зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он отметил, что американские подводные лодки будут располагаться ближе к России. Трамп также назвал Медведева «несостоявшимся президентом» и посоветовал ему «следить за словами». В ответ Медведев призвал Трампа «вспомнить фильмы про ходячих мертвецов и опасность мертвой руки».