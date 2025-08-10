Киев: Только сила может заставить Россию прекратить войну

Никаких наград или подарков России, которые могли бы ее умилостивить. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Его заявление прозвучало в контексте сказанных в пятницу президентом США Дональдом Трампом слов о том, что сделка о мире может включать «некоторый обмен территориями к обоюдному благу». Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу категорически исключил любые территориальные уступки.

«Любая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях», — написал Сибига.