Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Киев: Только сила может заставить Россию прекратить войну

11:48 502

Никаких наград или подарков России, которые могли бы ее умилостивить. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Его заявление прозвучало в контексте сказанных в пятницу президентом США Дональдом Трампом слов о том, что сделка о мире может включать «некоторый обмен территориями к обоюдному благу». Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу категорически исключил любые территориальные уступки.

«Любая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях», — написал Сибига.

ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
ВСУ отбросили россиян из Бессаловки
12:42 139
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
У Ирана свои планы: Посадить «Хезболлу» на трон
11:11 1209
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы
Молчаливая война Израиля с Ираном: взрывы, диверсии, взломы третья мировая; все еще актуально
01:34 4452
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову
Пожары, взрывы и эвакуация: ВСУ ударили по Саратову видео
08:54 5578
Удар Германии по Израилю
Удар Германии по Израилю наша корреспонденция; все еще актуально
01:14 6743
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления
Россия перебрасывает крупные силы для нового наступления видео; обновлено 11:38
11:38 2253
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
Шакалы напали на людей в Азербайджане: есть раненые
10:43 2522
Кто кого щелкнет по носу на Аляске?
Кто кого щелкнет по носу на Аляске? главная тема
02:52 5836
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
9 августа 2025, 17:40 19076
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
Посол Азербайджана в Великобритании: «Глава вражды с Арменией закрыта»
9 августа 2025, 23:37 3691
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске?
10:30 2114

